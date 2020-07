Legenda niemieckiego futbolu Lothar Matthaeus uważa, że Robert Lewandowski całkowicie zasłużył na Złotą Piłkę i tytuł Piłkarza Roku. - Ma za sobą wyjątkowy sezon, ale czy to wystarczy? Przekonamy się - przyznał mistrz świata sprzed 30 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Niemiec. Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 2-4. Dwa gole Lewandowskiego - skrót. Wideo © 2020 Associated Press

Matthaeus, który w latach 1990-1991 obsypywany był indywidualnymi nagrodami, m.in. został laureatem Złotej Piłki i został Piłkarzem Roku FIFA, podkreślił, że polski napastnik jest najlepszym strzelcem w każdych rozgrywkach.

Reklama

- Nikt nie strzelił tylu goli w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów - zaznaczył mistrz Europy z 1980 roku.

Lewandowski poprowadził Bayern Monachium do kolejnego tytułu mistrza kraju, zaś sam już po raz piąty został królem strzelców niemieckiej ekstraklasy.

Zdobywając dwa gole przesądził też o zwycięstwie Bawarczyków w finale Pucharu Niemiec z Bayerem Leverkusen 4-2.

- Jeśli Bayern awansuje do finału Ligi Mistrzów, wówczas nie będzie alternatywy dla Lewandowskiego. Ma za sobą wyjątkowy sezon i zasłużył na miano Piłkarza Roku. Ale czy to wystarczy? Przekonamy się. Gdyby dostał Złotą Piłkę, to byłby świetny znak dla Bayernu i Bundesligi. Trzymam za niego kciuki - powiedział Matthaeus.