Ekipa "Die Roten" dopisała trzy punkty do swojego dorobku w rozgrywkach Bundesligi. W sobotnie popołudnie nie dała szans w wyjazdowym spotkaniu drużynie 1. FC Koeln .

Bohaterem meczu był Robert Lewandowski. Polak zdobył trzy gole i w dużej mierze przyczynił się do okazałego zwycięstwa Bayernu.





Świetny występ Roberta Lewandowskiego został doceniony przez Manuela Neuera

Nic więc dziwnego, że po adresem "Lewego" sypią się kolejne pochwały. Głos zabrał trener Julian Nagelsmann , swoje trzy grosze dorzucił również Manuel Neuer.



- Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że gra z nami. On jest maszyną do zdobywania bramek. Dziś znowu mogliśmy to zobaczyć - ocenił bramkarz.