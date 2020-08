Manchester United doszedł do porozumienia z Borussią Dortmund w sprawie transferu Jadona Sancho, podał tabloid "Bild".

Według periodyku "Czerwone Diabły" zgodziły się zapłacić BVB 120 milionów euro. Ze względu na koronawirusa nie są w stanie jednorazowo przelać takiej kwoty i mają to robić w ratach. Niemcy się na to zgodzili, ale transfer musi być zatwierdzony do 10 sierpnia.

Klub z Od Trafford, który zajął trzecie miejsce w tabeli Premier League i tym samym wystąpi w Lidze Mistrzów.

20-letni Anglik wróci więc do Manchesteru, skąd w połowie 2017 roku przeniósł się do Dortmundu. Tylko że wtedy występował w City.



Sancho na Signal Iduna Park rozwijał się z każdym sezonem. Dzięki dobrej grze trafił do reprezentacji Anglii, a z Borussią wywalczył Superpuchar Niemiec.



W bieżących rozgrywkach skrzydłowy, którego kontrakt z BVB wygasa w połowie 2022 roku, w 44 meczach zdobył 20 bramek i zaliczył 20 asyst.