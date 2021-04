Bramka Roberta Lewandowskiego w doliczonym czasie meczu z Mainz była jedynym pozytywem dla bawarskiego zespołu. Polak wciąż ma szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera, mając na koncie już 36 ligowych bramek w tym sezonie.

Trzy mecze do końca sezonu i cztery bramki potrzebne do wyrównania rekordu Gerda Muellera - oto wyzwanie Roberta Lewandowskiego na końcówkę sezonu.



Długo wydawało się, że Polak, który w meczu z Mainz wrócił do gry po prawie miesięcznej przerwie, zakończy spotkanie bez zdobyczy bramkowej. Przed przerwą "Lewy" zmarnował dobrą sytuację, a później był odcięty od podań.



Rekord wciąż w zasięgu Lewandowskiego

Lewandowski czekał na swoją szansę w do ostatniej minuty doliczonego czasu gry. Wówczas przechwycił złe zagranie obrońcy, opanował trudną piłkę i ze stoickim spokojem umieścił ją w bramce.



Dla napastnika Bayernu było to już 36 trafienie w zaledwie 26 występie w tym sezonie Bundesligi.



Ten niesamowity wynik daje Lewandowskiemu ogromną przewagę w klasyfikacji strzelców obecnego sezonu, mimo że inni napastnicy także strzelają jak natchnieni. Erling Haaland ma już na koncie 25 bramek, Andre Silva - 24 gole, a Wout Weghorst 20 trafień.

