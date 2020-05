Koniec spekulacji w sprawie przyszłości Łukasza Piszczka! 34-letni obrońca przedłużył wygasającą umowę z Borussią Dortmund.

O podpisaniu nowego kontraktu przez Polaka poinformował "Bild".

Umowa została przedłużona o rok - na sezon 2020/21.



Od wielu tygodni trwały spekulacje, czy Borussia zdecyduje się jeszcze przedłużyć kontrakt z doświadczonym i zasłużonym dla klubu zawodnikiem. Polak swoją formą na boisku udowodnił, że na to zasługuje.



Piszczek związany jest z Borussią od 2010 roku. Wszystko wskazuje, że będzie to ostatni sezon w Niemczech polskiego obrońcy, który szykuje się już do powrotu do ojczyzny.

Popularny "Piszczu" walczy z Borussią o trzeci tytuł mistrza Niemiec. Drużyna z Dortmundu, z Polakiem w składzie, triumfowała w ligowych rozgrywkach w 2011 i 2012 roku. Od tej pory trwa hegemonia Bayernu Monachium.

We wznowionych w ostatni weekend rozgrywkach liderujący Bayern ma cztery punkty przewagi nad Borussią.

Oprócz wspomnianych tytułów mistrzowskich, Piszczek świętował też z Borussią dwa Puchary Niemiec oraz krajowe Superpuchary, a także awans do finału Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się Bayern.

Zdjęcie Łukasz Piszczek / Christof Koepsel / Getty Images

