Luis Enrique: Mecze bez kibiców są smutniejsze niż tańczenie z własną siostrą

​Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique powiedział, że "mecze bez kibiców są smutniejsze niż tańczenie z własną siostrą". Przerwane przez koronawirusa rozgrywki kilka dni temu wznowili Niemcy, ale spotkania rozgrywane są przy pustych trybunach.

Zdjęcie Luis Enrique /AFP

We wszystkich krajach, w których podejmowany jest temat wznowienia sezonu, jedyną braną pod uwagę opcją są mecze bez kibiców.

"Oglądałem ligę niemiecką i to było opłakane, bardzo brzydkie. Jesteś w stanie usłyszeć padające na murawie przekleństwa, tracisz intymność wielkich chwil" - dodał były pomocnik i trener Barcelony.

Jednocześnie jednak Enrique rozumie pozytywny aspekt powrotu piłkarzy na boiska.

"Musimy zrozumieć, że piłka nożna jest globalnym biznesem, generującym mnóstwo pieniędzy. Nawet jeśli spotkania wyglądają inaczej, niż to do czego przywykliśmy, to mogą pomóc w przetrwaniu tego trudnego okresu. Jeśli jesteś kibicem, oglądanie meczów zawsze jest interesujące" - podkreślił.

W polskiej ekstraklasie rywalizacja ma zostać wznowiona 29 maja.