Lotka otrzymał szansę gry wobec kontuzji wśród golkiperów Herthy - urazów nabawili się Alexander Schwollow i Rune Jarnstein. Polak bardzo dobrze zaczął ten mecz, od kilku skutecznych interwencji, ale ostatecznie jego zespół do przerwy przegrywał 0-1 po trafieniu Haraguchiego. Niedługo po przerwie Olympiastadion cieszyło się z wyrównania, kiedy do własnej bramki trafił Baumgartl, jednak po chwili Promel znów wyprowadził Union na prowadzenie. Potem to było już punktowanie słabego rywala, czego dowodem gole Beckera i Michela.

Hertha w strefie spadkowej

Po tej porażce Hertha jest przedostatnia w Bundeslidze, tracąc punkt do bezpiecznego miejsca. Co jednak w ich przypadku ważniejsze, to katastrofalna forma w 2022 roku - tylko jedno zwycięstwo i aż osiem porażek. W zupełnie innych nastrojach są kibice Unionu, który tym zwycięstwem sprawia, że wciąż może powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu i zagrać w Europie.





Hertha Berlin 1-4 Union Berlin



gole: 49`Baumgartl(sam.) - 31` Haraguchi, 53`Promel, 74`Becker, 85`Michel