Robert Lewandowskiprzeniósł się do Barcelony po długich i żmudnych negocjacjach. Bayern Monachium od początku miał bardzo jasno sprecyzowane oczekiwania, dotyczące sumy odstępnego, co tygodniami blokowało "Dumę Katalonii". Ostatecznie udało się dopiąć ruch, choć w dość nerwowych okolicznościach. Polak musiał rozpocząć z Bawarczykami przygotowania do sezonu 2022/23 i przyznawał, że o tamtym okresie "chciałby jak najszbyciej zapomnieć".

Napastnik zaliczył bardzo udane wejście do FC Barcelona. Po trzech kolejkach La Liga ma na koncie już cztery gole i jest współliderem klasyfikacji najskuteczniejszych. Ex-aeuo jest Borja Iglesias z Betisu. Niezwykle ciekawie zapowiada się jednak walka w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie Lewandowskiego czeka... powrót do Monachium i rywalizacja z Bayernem.

Gdy w trakcie losowania fazy grupowej okazało się, że obie firmy zagrają ze sobą, kibice i eksperci nie kryli ekscytacji. Utrzymuje się ona po dziś dzień, a tego, że przed nadchodzącym dwumeczem odczuwa wielkie napięcie nie kryje nawet dyrektor sportowy Bawarczyków, Hasan Salihamidzić.

W rozmowie z "Sky Sport" został zapytany o to, czy obawia się powrotu Lewandowskiego do Monachium. Jego reakcja była bardzo wymowna. - Nie. Nie mogę się doczekać - wypalił. - To są te mecze, dla których zostaje się piłkarzem czy menedżerem. To trudna grupa, która ma w sobie wszystko. Ale nie boimy się, wiemy, czego chcemy - dodał.

Obok Bayernu, FC Barcelona będzie rywalizować także z Viktorią Pilzno i Interem Mediolan.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP JOSEP LAGO / AFP