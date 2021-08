Bundesliga Gerd Mueller nie żyje. Nie ma drugiej takiej postaci w historii niemieckiej piłki

Spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a FC Kolen było pierwszym, rozegranym na stadionie bawarskiej ekipy po informacji o śmierci legendy "Die Roten" - Gerda Muellera.



Kibice oraz piłkarze uczcili pamięć jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Przed meczem miała miejsce minuta ciszy, a na trybunach widniało sporo transparentów poświęconych Muellerowi.





Bayern Monachium - FC Koeln. Piłkarze upamiętnili Gerda Muellera

Pierwsza połowa starcia nie należała do najciekawszych i w meczu zdecydowanie brakowało okazji pod bramkami obu ekip. Nieco konkretniejszy był Bayern Monachium, który pierwsze poważniejsze ostrzeżenie wysłał w 24. minucie.



Niklas Suele popisał się efektownym dryblingiem, jednak jego strzał ponad poprzeczkę przeniósł Timo Horn. Przewaga Bawarczyków była widoczna, ale gracze FC Koeln nie dali wrzucić na wyższy bieg drużynie Juliana Nagelsmanna.



Bawarczycy kolejną groźniejszą sytuację zdołali wypracować przed przerwą. Joshua Kimmich lekką podcinką dograł piłkę w pole karne, a Serge Gnabry spróbował uderzyć wślizgiem, lecz minął się z futbolówką.



Robert Lewandowski był aktywny w pierwszej połowie, ale częściej stwarzał sytuację swoim kolegom. Po jednym z jego podań strzał oddał Thomas Mueller, jednak nie udało mu się pokonać Horna.



Bayern Monachium - FC Koeln. Robert Lewandowski z kolejnym golem!

Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla piłkarzy Bayernu Monachium. Jamal Musiala, który pojawił się na boisku po przerwie, świetnie popędził w pole karne, uporał się z rywalami i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na futbolówkę nabiegł Lewandowski i dopełnił formalności.



Reprezentant Polski zdobył w ten sposób gola w 15. spotkaniu z rzędu! "Lewemu" brakuje już jedynie zdobycia bramki w kolejnym meczu, aby wyrównać kolejny rekord legendarnego Muellera.



Zdjęcie "Lewy" pewnie wpakował piłkę do bramki / Philipp Guelland / PAP/EPA

Bawarczycy poszli za ciosem i po chwili ponownie trafili do bramki. Mueller posłał dobrą piłkę w pole karne, a z wykończeniem jej skutecznie poradził sobie Serge Gnabry. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, lecz goście nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy.



Co więcej błyskawicznie ruszyli do ataku i w przeciągu... trzech minut odrobili dwubramkową stratę! Najpierw Jonas Hector posłał precyzją piłkę w pole karne, gdzie dobrze odnalazł się Anthony Modeste i głową wpakował ją do bramki.



Druga bramka dla drużyny z Kolonii padła w bliźniaczy sposób. W pole karne dośrodkował Kingsley Ehizibue, a Mark Uth urwał się defensorom i pokonał Manuela Neuera. Sędziowie sprawdzali jeszcze, czy aby na pewno zawodnik nie "spalił", lecz gol został strzelony w prawidłowy sposób.

Bayern Monachium - FC Koeln. Strzelanina na Allianz Arena

Piłkarze nie zamierzali zwalniać tempa i po chwili padła kolejna bramka. Ponownie z dobrej strony pokazał się Gnabry, który opanował piłkę w polu karnym i posłał potężny strzał, po którym futbolówka zatrzepotała się w górnym rogu bramki.

Lewandowski był bliski trafienia do siatki po raz drugi w tym meczu tuż przed jego końcem. Polak spróbował oddać strzał po interwencji Horna, lecz tym razem bramkarz ekipy gości zdołał się otrząsnąć i pewnie chwycił futbolówkę.



Obie ekipy miały jeszcze swoje okazje, jednak wynik meczu się już nie zmienił. Bayern wygrał pierwsze spotkanie w tym sezonie.



PA



2. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-08-22 17:30 | Stadion: Allianz Arena | Widzów: 20000 | Arbiter: Martin Petersen Bayern Monachium 1. FC Koeln 3 2 DO PRZERWY 0-0 R. Lewandowski 50' S. Gnabry 59',71' A. Modeste 60' M. Uth 63'

3 2 Bayern Monachium 1. FC Koeln Neuer Süle Nianzou Upamecano Davies Kimmich Müller Goretzka Sané Lewandowski Gnabry 2 Horn Ehizibue Meré Czichos Hector Thielmann Skhiri Ljubičić Kainz Uth Modeste SKŁADY Bayern Monachium 1. FC Koeln Manuel Neuer Timo Horn 75′ 75′ Niklas Süle Kingsley Ehizibue 46′ 46′ Tanguy Nianzou Kouassi Jorge Meré Pérez Dayotchanculle Upamecano Rafael Czichos 88′ 88′ Alphonso Davies Jonas Hector Joshua Kimmich Jan Thielmann Thomas Mueller Ellyes Joris Skhiri 66′ 66′ Leon Goretzka 21′ 21′ 77′ 77′ Dejan Ljubičić 46′ 46′ Leroy Sané 69′ 69′ Florian Kainz 50′ 50′ Robert Lewandowski 63′ 63′ 66′ 66′ Mark Uth 59′, 71′ 59′, 71′ 76′ 76′ Serge Gnabry 60′ 60′ 76′ 76′ Anthony Modeste REZERWOWI Sven Ulreich Jonas Urbig 88′ 88′ Chris Richards 69′ 69′ Sebastian Andersson Bouna Sarr Benno Schmitz 46′ 46′ Josip Stanišić Salih Özcan Omar Richards 66′ 66′ Ondrej Duda Malik Tillman Tomáš Ostrák 46′ 46′ Jamal Musiala 76′ 76′ Louis Schaub 66′ 66′ Corentin Tolisso 77′ 77′ Tim Lemperle 76′ 76′ Eric Maxim Choupo-Moting Kingsley Schindler

STATYSTYKI Bayern Monachium 1. FC Koeln 3 2 Posiadanie piłki 57,4% 42,6% Strzały 17 10 Strzały na bramkę 9 5 Rzuty rożne 3 4 Faule 14 10