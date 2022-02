Spotkanie Eintracht - Bayern odbędzie się w atmosferze niepewności o dalszą przyszłość Roberta Lewandowskiego. Wciąż bowiem nie rozpoczęły się negocjacje z polskim napastnikiem, którego kontrakt kończy się w czerwcu 2023 roku. Niepewność co do dalszej przyszłości Lewandowskiego w Bayernie podsycają niemieckie media po ostatnim meczu z Furth. Eintracht - Bayern: Gdzie oglądać? Transmisja tv i online.

Eintracht - Bayern: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Bundesligi

Do meczu Eintracht - Bayern gospodarze podchodzą z dziesiątej pozycji w tabeli Bundesligi. Drużyna z Frankfurtu zdobyła do tej pory 31 punktów i wciąż liczy się w walce o zajęcie miejsc premiowanych grą w europejskich pucharach. Aby tak się stało, Eintracht musi poprawić wyniki. W ostatnich pięciu spotkaniach Eintracht zdobył tylko cztery punkty. Pomimo że w dzisiejszym meczu Bayern jest faworytem, to podopieczni Olivera Glasnera mają patent na mistrza Niemiec. Dwa ostatnie mecze Eintracht - Bayern zakończyły się porażką Lewandowskiego i spółki.

Ostatnie wyniki Eintrachtu w Bundeslidze

FC Koeln - Eintracht Frankfurt 1-0

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0-2

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2-3

Lider tabeli Bundesligi w meczu Eintracht - Bayern chce udowodnić kibicom, że wychodzi z kryzysu. Drużyna Roberta Lewandowskiego nie zachwyca stylem, a co gorsza, traci w ostatnim czasie sporo bramek. Trudno więc się dziwić, że kibice Bayernu ostro potraktowali swoich ulubieńców i wygwizdali sposób ich gry po pierwszej połowie w meczu z Furth, ostatecznie wygranego 4-1. Niezadowolenia nie krył również Lewandowski. Do meczu Eintracht - Bayern goście podchodzą jako lider Bundesligi, mając na koncie 55 punktów, czyli o sześć więcej od Borussi Dortmund.

Ostatnie wyniki Bayernu w Bundeslidze

Bayern - Furth 4-1

Bochum - Bayern 4-2

Bayern - Lipsk 3-2

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. FC Salzburg - Bayern Monachium 1:1. Skrót. WIDEO Polsat Sport

Bundesliga: Eintracht - Bayern. Kiedy i o której gra Robert Lewandowski?

Mecz Eintracht - Bayern rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.30.

Bundesliga: Eintracht - Bayern transmisja tv. Gdzie oglądać?

Eintracht - Bayern transmisja tv nie będzie dostępna w żadnej stacji telewizyjnej w Polsce.

Bundesliga: Eintracht - Bayern transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Eintracht - Bayern transmisja online live stream na platformie Viaplay.

Mecz Eintracht - Bayern "na żywo" na sport.interia.pl.

