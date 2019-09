W meczu z Crveną Zvezdą Robert Lewandowski zdobył swoją jubileuszową, 200. bramkę dla Bayernu Monachium. Największy wkład w kapitalny wynik polskiego napastnika ma Thomas Mueller, który aż 35 razy asystował przy bramkach "Lewego".

Zaledwie 249 spotkań potrzebował Robert Lewandowski, by osiągnąć magiczną granicę 200 bramek zdobytych dla Bayernu Monachium. Polak już teraz jest trzecim najlepszym strzelcem Bawarczyków wszech czasów, a wkrótce wyprzedzi drugiego Karla-Heinza Rummenigge, do którego brakuje mu już tylko 17 trafień. Rekord Gerda Muellera wydaje się nie do pobicia, bowiem wynosi aż 508 bramek.

"Lewy" może za to pochwalić się niemal tak dobrą częstotliwością zdobywania bramek, co legendarny Gerd Mueller. Polak do bramki rywala trafia średnio co 104 minuty, a Mueller co równe 100 minut.

Inny Mueller, Thomas, jest zawodnikiem, który najbardziej pomógł Lewandowskiemu w zamknięciu drugiej setki bramek w monachijskim klubie. 30-latek aż 35 razy asystował przy bramkach "Lewego". Obaj zawodnicy, którzy wielokrotnie podkreślali, że lubią grać razem i świetnie rozumieją się na boisku, rozegrali wspólnie 217 spotkań.

Drugim najczęściej asystującym "Lewemu" zawodnikiem jest Joshua Kimmich. To pewna niespodzianka, bowiem 24-latek najczęściej występuje na pozycji prawego obrońcy, choć zdarza mu się też grać jako środkowy pomocnik. Znany z ofensywnych wejść Kimmich często bije też stałe fragmenty gry, dzięki czemu aż 19 razy asystował przy bramkach Lewandowskiego.

W blisko 30 bramek snajpera Bayernu bezpośredni wkład miał słynny duet Franck Ribery (15 asyst) - Arjen Robben (14 asyst). Dalsze miejsca zajmują kolejni skrzydłowi - Kingsley Coman (11) i Douglas Costa (10). W przeliczeniu na liczbę asyst na mecz, lepszy od Costy jest zresztą jedynie Thomas Mueller.

Zaskakiwać może za to niska pozycja w zestawieniu Jamesa Rodrigueza, który rozegrał razem z Lewandowskim ponad 60 spotkań, ale tylko trzykrotnie asystował przy jego golach. Podobnie zresztą rzecz ma się z Mario Goetze.

35 spośród dwustu bramek "Lewego" zostało strzelonych bez asysty - podobnie jak właśnie jubileuszowy gol zdobyty z Crveną Zvezdą. 28 goli Lewandowski strzelił z rzutów karnych, a pięć bezpośrednio z rzutów wolnych.

Asysty przy 200 bramkach Roberta Lewandowskiego dla Bayernu:

1. Thomas Mueller 35 (217 wspólnych meczów)

2. Joshua Kimmich 19 (163)

3. Franck Ribery 15 (136)

4. Arjen Robben 14 (130)

5. Kingsley Coman 11 (118)

6. Douglas Costa 10 (71)

7. Thiago Alcantara 7 (163)

8. Arturo Vidal 6 (109)

9. Serge Gnabry 5 (44)

David Alaba 5 (195)

11. Leon Goretzka 4 (42)

Rafinha 4 (151)

13. Bastian Schweinsteiger 3 (25)

Corentin Tolisso 3 (44)

Mario Goetze 3 (59)

James Rodriguez 3 (62)



Philipp Lahm 3 (110)

Javi Martinez 3 (127)

Jerome Boateng 3 (146)

20. Sebastian Rode 2 (47)

Mats Hummels 2 (110)

22. Xherdan Shaqiri 1 (9)

Sebastian Rudy 1 (31)

Mehdi Benatia 1 (42)

Juan Bernat 1 (101)



Xabi Alonso 1 (111)

Rozgrywki, w których dla Bayernu strzelał Lewandowski:

135 bramek w Bundeslidze,

37 bramek w Lidze Mistrzów,

24 bramki w Pucharze Niemiec,

4 bramki w Superpucharze Niemiec.

Zdjęcie Robert Lewandowski / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

