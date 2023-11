Lewandowski w dołku, a Kane zadziwia. Grad goli, blisko wstrząsu w Bawarii

Robert Lewandowski wciąż z determinacją stara się wyjść z dołku formy i przerwać złą passę kolejnych spotkań bez strzelonego gola w Primera Division. Tymczasem w barwach Bayernu Monachium niezmiennie błyszczy następca "Lewego" w "Die Roten", Harry Kane, który nieustannie porównywany jest do Polaka. W sobotę zawodnik z Wysp Brytyjskich po raz kolejny znalazł sposób na bramkarza rywali i znacznie przyczynił się do zwycięstwa Bayernu Monachium nad 1. FC Heidenheim, zdobywając dwa trafienia. Ostateczny wynik to 4:2, natomiast w pewnej chwili blisko było sensacji...