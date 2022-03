Lewandowski w dobrym humorze wraca do Monachium. Kiedy mecz z Freiburgiem?

Oprac.: Andrzej Zasadni Bundesliga

Mecz Freiburg - Bayern to pierwsze spotkanie po krótkiej przerwie reprezentacyjnej. Robert Lewandowski poprowadził naszą kadrę do Mundialu w Katarze, jednak na świętowanie nie ma zbyt wiele czasu. Kapitan reprezentacji Polski wraca do Bundesligi na spotkanie Freiburg - Bayern. Kiedy i o której gra Lewandowski?

Zdjęcie Bundesliga i mecz Freiburg - Bayern: Kiedy i o której gra Lewandowski? / Alex Grimm / Getty Images