Minęło już ponad trzy lata, odkąd mecz Bayern - Bayer zakończył się szczęśliwie dla kibiców z Leverkusen szczęśliwie. Na początku lutego 2019 roku Bayer wygrał z drużyną Roberta Lewandowskiego, ale od tego czasu zalicza serię upokarzających porażek, tracąc w sześciu spotkaniach niemal dwadzieścia bramek.

Sześć z nich strzelił Lewandowski. Czy w sobotę powiększy swój dorobek? Bayern - Bayer transmisja tv i online: O której mecz? Kiedy gra Lewandowski? Początek meczu w sobotę 5 marca o 15.30.

Bayern - Bayer: Ostatnie wyniki. Kiedy gra Lewandowski?

Bayern Monachium w tabeli Bundesligi ma przewagę ośmiu punktów nad drugą Borussią Dortmund. Lider zdobył do tej pory 58 punktów i podopieczni Juliana Nagelsmana pewnie kroczą po kolejny tytuł mistrza Niemiec. W meczu Bayern - Bayer kolejne trafienia zaliczyć chce Robert Lewandowski. Lider strzelców Bundesligi ma ich już 28. W ubiegłym roku pobił rekord Gerda Muellera strzelając 41 bramek w sezonie, a do legendy niemieckiej piłki Lewandowskiemu brakuje jeszcze 60 goli, by zrównać się z nim w liczbie strzelonych bramek w Bundeslidze.

Ostatnie wyniki Bayernu Monachium w Bundeslidze:

Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium 0-1

Bayern Monachium - Furth 4-1

Bochum - Bayern Monachium 4-2

Bayer Leverkusen to obecnie trzecia drużyna Bundesligi, która na pewno łatwo w sobotnim spotkaniu skóry nie odda. W meczu Bayern - Bayer goście nie mogą liczyć na swojego najlepszego strzelca Patrika Schicka. Czech w niemieckiej ekstraklasie zdobył już 20 bramek i do pewnego momentu był groźnym rywalem w klasyfikacji dla Lewandowskiego. Dzięki dobrej formie Czecha Bayer Leverkusen zalicza udany sezon, wciąż licząc się w walce o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

Ostatnie wyniki Bayeru Leverkusen w Bundeslidze:

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3-0

FSV Mainz - Bayer Leverkusen 3-2

Bayer Leverkusen - FSV Stuttgart 4-2

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gole Roberta Lewandowskiego w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2021/2022. WIDEO Polsat Sport

Bundesliga Bayern - Bayer. O której i kiedy gra Lewandowski?

Mecz Bayern - Bayer rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30.

Bundesliga: Bayern - Bayer transmisja tv. Gdzie oglądać?

Mecz Bayern - Bayer w tv nie będzie dostępny w żadnej stacji telewizyjnej w Polsce.

Bundesliga: Bayern - Bayer transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Bayern - Bayer transmisja online live stream na platformie Viaplay.

Mecz Bayern - Bayer "na żywo" na sport.interia.pl.

