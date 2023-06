Lewandowski to był dopiero początek. Bayern zaskakuje, to będzie rewolucja

Bayern Monachium latem 2022 roku po tym, jak Robert Lewandowski odszedł do FC Barcelona, bez wątpienia utracił najważniejszy punkt swojej ofensywy. Niemalże po roku od tego wydarzenia cały czas jednak wygląda na to, że luka po "Lewym" wciąż nie została załatana. "Die Roten" tymczasem szykują się nie tylko do tego, by w końcu na dobre obstawić "dziewiątkę", ale również by... całkowicie przebudować swój atak. "Ofiarami" tego planu mają być Mane, Sane oraz Gnabry.