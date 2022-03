Mecz Hoffenheim - Bayern rozpocznie się w sobotę o godz. 15.30. Gospodarz spotkania wciąż liczy się w walce o miejsce gwarantujące udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, czując na plecach oddech Lipska oraz Freiburga. Z kolei Robert Lewandowski i spółka chcą utrzymać bezpieczny dystans nad Borussią Dortmund. Hoffenheim - Bayern transmisja online i tv. Gdzie oglądać? Hoffenheim - Bayern "na żywo" na sport.interia.pl.

Hoffenheim - Bayern transmisja online i tv: Ostatnie wyniki w Bundeslidze

Gospodarz spotkania Hoffenheim - Bayern nie ma najlepszych wspomnień z ostatnich rywalizacji. Dwie poprzednie zakończyły się pogromem i demolką obrony Hoffenheim, która pozwoliła wbić sobie osiem bramek. Hoffenheim w tabeli Bundesligi zajmuje obecnie czwartą lokatę, zdobywając do tej pory 43 punkty. To wciąż za mało, by być pewnym udziału w fazie grupowej Lidze Mistrzów. Aby myśleć o zwycięstwie w meczu Hoffenheim - Bayern, gospodarze mogą sięgnąć 2020 roku, kiedy upokorzyli Lewandowskiego i spółkę wygrywając aż 4-1.

Ostatnie wyniki TSG Hoffenheim w Bundeslidze:

FC Koeln - TSG Hoffenheim 0-1

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 2-1

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1-2

W spotkaniu Hoffenheim - Bayern goście chcą poprawić punktowy dorobek w Bundeslidze. Lider tabeli ma 59 punktów, a nad drugą Borussią dziewięć oczek przewagi. Bayern do dzisiejszego spotkania podchodzi w dobrych nastrojach po wtorkowym meczu Ligi Mistrzów, w którym rozgromił Salzburg aż 7-1. Trzy gole dla Bayernu zdobył Lewandowski, który meczem z Salzburgiem przypieczętował pewną serię, która trwa od siedmiu sezonów. Mowa o minimum 40 goli dla Bayernu Monachium. W tym sezonie ma ich już 42.

Ostatnie wyniki Bayernu Monachium w Bundeslidze:

Bayern Monachium - Bayer Leverkusen 1-1

Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium 0-1

Bayern Monachium - Furth 4-1

Bundesliga: Hoffenheim - Bayern. Kiedy i o której gra Robert Lewandowski?

Mecz Hoffenheim - Bayern rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30.

Bundesliga: Hoffenheim - Bayern transmisja tv. Gdzie oglądać?

Hoffenheim - Bayern transmisja tv nie będzie dostępna w żadnej stacji telewizyjnej w Polsce.

Bundesliga: Hoffenheim - Bayern transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Hoffenheim - Bayern transmisja online live stream na platformie Viaplay.

Mecz Hoffenheim - Bayern "na żywo" na sport.interia.pl.

