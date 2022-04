Lewandowski przypieczętuje mistrzostwo? Hit Bundesligi Bayern - Borussia!

W meczu Bayern - Borussia gospodarze zrobią wszystko, by przypieczętować mistrzostwo Niemiec przed własną publicznością. Ta musiała pogodzić się z sensacyjną porażką w Lidze Mistrzów z teoretycznie słabszym Villarreal, dlatego Monachijczycy chcą zadośćuczynić swoim kibicom. O to będzie niezwykle trudno, bo w spotkaniu Bayern - Borussia gracze z Dortmundu chcą popsuć ten plan.

Bayern - Borussia transmisja tv i online: Ostatnie wyniki obu drużyn

Do meczu Bayern - Borussia Bawarczycy podejdą, mając 72 punkty na koncie. Lider Bundesligi ma dziewięć punktów przewagi nad piłkarzami z Dortmundu. To oznacza, że po ewentualnym zwycięstwie Lewandowskiego i spółki różnica ta zwiększy się do 12 punktów, której Borussia już w tym sezonie nie odrobi.

Bayern ma za sobą wygraną z Arminią w Bundeslidze, ale piłkarze wciąż czują gorycz porażki w Lidze Mistrzów z Villarreal. Szanse na kolejne gole ma Robert Lewandowski - ten w Bundeslidze zaliczył 32 trafienia i zmierza po kolejny tytuł króla strzelców.

Mecz Bayern - Borussia. Ostatnie wyniki Bayernu Monachium:

Arminia Bielefeld - Bayern Monachium 0-3

Bayern Monachium - Villarreal 1-1

Bayern Monachium - FC Augsburg 1-0

Spotkanie Bayern - Borussia to dla gości szansa, by pod koniec sezonu spróbować zbliżyć się do lidera Bundesligi. Borussia Dortmund zdobyła do tej pory 63 punkty. Dzisiejsze zwycięstwo nad Bawarczykami zmniejszy stratę do Bayernu do 6 punktów, jednak to wciąż za dużo, by realnie liczyć na zdobycie mistrzostwa Niemiec.

Zwycięstwo w meczu Bayern - Borussia będzie skomplikowane tym bardziej że na liście kontuzjowanych BVB jest aż jedenaście nazwisk. Pod wielkim znakiem zapytania stoi między innymi występ Gregora Kobela, czyli numeru jeden w bramce Borussi.



Mecz Bayern - Borussia. Ostatnie wyniki BVB:

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6-1

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0-2

Borussia Dortmund - RB Lipsk 1-4

Bayern - Borussia transmisja tv i online. Kiedy gra Lewandowski?

Mecz Bayern - Borussia odbędzie się w sobotę 23 kwietnia o godz. 18.30.

Bayern - Borussia transmisja tv. Gdzie oglądać Lewandowskiego?

Bayern - Borussia transmisja tv nie będzie dostępna w żadnej stacji telewizyjnej w Polsce.

Bayern - Borussia transmisja online. Gdzie oglądać Lewandowskiego?

Bayern - Borussia transmisja online live stream na platformie Viaplay.

Mecz Bayern - Borussia transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.

