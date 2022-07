Lewandowski "przeskakuje" Piątka. Najwyższy transfer w historii

Dla wszystkich zmęczonych telenowelą z sytuacją Roberta Lewandowskiego, nadciąga ostateczne rozstrzygnięcie.



To w zasadzie już zapadło, bo od późnego wieczora z piątku na sobotę wiadomo, że czołowy napastnik świata przejdzie do FC Barcelona. Strony transakcji, czyli FC Barcelona, "Duma Katalonii" oraz uczestniczący w pertraktacjach agent Pini Zahavi, wypracowali satysfakcjonujące wszystkie strony rozwiązanie .

Robert Lewandowski "rozbija bank" w polskiej piłce

Polak zwiąże się z Barceloną czteroletnim kontraktem, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2026 roku.

Spektakularnie wygląda kwota, za jaką Lewandowski zaledwie na rok przed wygaśnięciem kontraktu w Monachium odchodzi do Hiszpanii.

Potentat z Półwyspu Iberyjskiego zapłaci za "Lewego" bagatela 50 milionów euro (5 mln w bonusach), co tylko dowodzi, że "poker" dotyczył jednego z najlepszych piłkarzy świata.

Ta kwota sprawia, że odtąd Lewandowski - po raz pierwszy w swojej karierze - stanie się najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem.

Do tej pory to miano należało do Krzysztofa Piątka, który w styczniu 2019 roku przeszedł z Genoa CFC do AC Milan za 35 milionów euro.