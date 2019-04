Wczoraj świat obiegła informacja o szokujących zajściach na treningu Bayernu Monachium. Robert Lewandowski miał pobić się z Kingsleyem Comanem. Niemcy piszą o rzekomych powodach spięcia na zajęciach mistrza Niemiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski się nie zatrzymuje! Dwie bramki Polaka w meczu z BVB (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Całą sprawę ujawnił w czwartek "Bild", który informował o zajściu na zamkniętym treningu Bawarczyków. Według informacji gazety, podczas treningu miało dojść do kłótni, a potem w ruch poszły pięści.

Reklama

O co poszło Polakowi i Francuzowi? Niemcy uchylają dziś rąbka tajemnicy.

Według monachijskiego dziennika "TZ", Coman nie do końca rozumiał, o co chodzi w poleceniach trenera Niko Kovacza, a Polak miał drwić z kolegi podczas ćwiczenia gry w ataku. To nie spodobało się młodszemu koledze "Lewego".



Jak podawał "Bild", Lewandowski i Coman skoczyli do siebie, ale na wzajemnych wyzwiskach się nie skończyło. W ruch poszły nawet pięści.

Rozjuszonych zawodników rozdzielali obrońcy Niklas Suele i Jerome Boateng, ale nie poradzili sobie we dwójkę. Na pomoc ruszyli inny piłkarze. Szkoleniowiec zaskakująco pozwolił dokończyć zajęcia Polakowi i Francuzowi.

Bayern nie wydał komentarza odnośnie sytuacji, którą opisały media.

Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Robert Lewandowski (z lewej) i Kimgsley Coman / AFP

WS