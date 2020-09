Przed piątkowym meczem Bayernu Monachium z Schalke 04 (8-0) Robert Lewandowski odebrał nagrodę dla Piłkarza Roku w Niemczech. - To kolejny dowód na to, że warto pracować jeszcze ciężej, by gonić marzenia - napisał "Lewy" w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z trofeum.

W meczu 1. kolejki Bundesligi Bayern zmiażdżył rywala. Schalke przegrało aż 0-8, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, który zanotował także dwie asysty ( relację z tego spotkania znajdziesz TUTAJ - kliknij! ).

Ważne wydarzenie miało jednak miejsce na murawie Allianz Areny jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego - Hansi Flick odebrał nagrodę dla najlepszego szkoleniowca, a "Lewy" dla Piłkarza Roku w Niemczech.



Co ciekawe, choć gablota polskiego snajpera - który występuje w Bundeslidze już od 10 lat - jest coraz bardziej pokaźna, sięgnął on po to wyróżnienie dopiero pierwszy raz w swojej karierze.



"Lewy" pochwalił się swoją nową zdobyczą w mediach społecznościowych, dzieląc się z kibicami swoją radością.



- Dziękuję za nagrodę Piłkarza Roku w Niemczech. To kolejny dowód na to, że warto pracować jeszcze ciężej, by gonić marzenia. Wierzę, że ten sezon będzie jeszcze piękniejszy niż poprzedni - napisał Lewandowski pod zdjęciem z trofeum, życząc na koniec wszystkim miłego dnia.



W minionym sezonie Bayern zdobył mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także triumfował w Lidze Mistrzów. Lewandowski natomiast został królem strzelców wszystkich tych rozgrywek.



