Mecz Bayern - Augsburg to dla Bawarczyków smutny powrót do ligowej rzeczywistości po fatalnym występie w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale zaskakująco ulegli Villarrealowi, prezentując fatalny poziom. Słaby występ zaliczył również Robert Lewandowski. Szansa na odkupienie win już za kilka dni podczas 29 kolejki Bundesligi. Bayern - Augsburg: Kiedy i o której godzinie gra Lewandowski?

Bayern - Augsburg: Kiedy i o której godzinie? Ostatnie wyniki

Spotkanie Bayern - Augsburg to starcie lidera Bundesligi z drużyną, która robi co może, by uciec przed spadkiem. Bayern z 66 punktami przewodzi w niemieckiej ekstraklasie, mając 9 oczek przewagi nad drugą Borussią, która robi w tym sezonie co może, by to właśnie Lewandowski sięgnął po mistrzostwo. Przed meczem Bayern - Augsburg Bawarczycy w Bundeslidze w pięciu ostatnich spotkaniach zdobyli 11 punktów, gorzej wygląda sytuacja przed rewanżowym meczem w Lidze Mistrzów z Villarreal. Lewandowski przegrał w Champions League pierwszy raz od ponad trzech lat.

Do meczu Bayern - Augsburg goście podchodzą z trzynastego miejsca w tabeli. Augsburg w Bundeslidze zdobył do tej pory 32 punkty. Dzięki dwóm ostatnim zwycięstwom z Mainz i Wolfsburgiem przeciwnicy Lewandowskiego mają sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. To nie zmienia faktu, że słaba dyspozycja Bayernu oraz ostatni wynik starcia obu ekip pozwala sądzić, że Augsburg nie jest bez szans. U siebie mecz Augsburg - Bayern zakończy się wygraną 2-1, a Lewandowskiego zatrzymał polski bramkarz Rafał Gikiewicz.

Bayern - Augsburg: Kiedy i o której godzinie gra Robert Lewandowski?

Mecz Bayern - Augsburg rozpocznie się w sobotę 9 kwietnia o godzinie 15.30.

Bayern - Augsburg: Kiedy i o której godzinie transmisja tv? Gdzie oglądać?

Bayern - Augsburg transmisja tv nie będzie dostępna w żadnej stacji telewizyjnej w Polsce.

Bayern - Augsburg: Kiedy i o której godzinie transmisja online. Gdzie oglądać?

Bayern - Augsburg transmisja online live stream na platformie Viaplay.

Mecz Bayern - Augsburg "na żywo" na sport.interia.pl.

