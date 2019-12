Niemiecka gwiazda futbolu - Leroy Sane podjął decyzję, że chce opuścić Manchester City i przenieść się do Bayernu już w najbliższym okienku transferowym. Taką informację podał bild.de.

Szefowie Bayernu chcieli pozyskać utalentowanego pomocnika już w 2016 roku, ale przegrali wówczas walkę o wschodzącą gwiazdę z Manchesterem City. Angielski klub wyłożył wówczas ponad 50 mln euro.

Sane rozegrał od tego czasu 134 mecze w barwach Man City, w których strzelił 39 goli i zaliczył 45 asyst. Dobrze radził sobie w poprzednim sezonie, w którym tylko w Premier League zaliczył 10 bramek i 11 asyst, ale mimo tego w najważniejszych meczach sezonu wchodził na boisko tylko z ławki rezerwowych.

Sytuację chcieli wykorzystać szefowie Bayernu, którzy postanowili zmienić założenia swojej polityki transferowej i przygotować wielką ofertę, która miała przekonać władze angielskiego klubu do wydania zgody na transfer. Anglicy zażądali aż 150 mln euro, ale to nie dlatego nie doszło do transferu.



Sane długo nie mógł się zdecydować na przejście do ekipy z Bawarii, a gdy tylko rozpoczął się sezon, zerwał więzadła w kolanie. Konieczna okazała się operacja, po której przechodzi żmudną rehabilitację. Do gry wrócić ma najwcześniej w lutym 2020 roku.

Bayern nie zrezygnował jednak z pomysłu sprowadzenia przebojowego skrzydłowego. Zdaniem niemieckiej gazety szefowie klubu z Monachium zamierzali powalczyć o transfer Sane po zakończeniu sezonu.



Tymczasem jak podał Christian Falk, szef piłkarskiego działu "Bilda", Sane przemyślał swoją sytuację i zdecydował się na transfer do Bayernu już w styczniu.



Piłkarz nie przedłużył kontraktu z Manchesterem City, ale obecna umowa ma być ważna aż do 2021 roku, więc jego klub może oczekiwać kwoty przekraczającej 100 mln euro. Gdyby Bayern zdecydował się wykupić Sane już teraz, mógłby wynegocjować niższą opłatę za transfer. Latem, gdy piłkarz wrócił do gry, jego wartość z pewnością wzrośnie.



