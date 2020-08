Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej Leon Goretzka i Joshua Kimmich, za pośrednictwem swojej inicjatywy "We kick Corona", przekazali darowiznę w wysokości 75 tysięcy euro na rozwijanie edukacyjnej działalności Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Z powodu pandemii od marca nie ma możliwości wstępu do tamtejszego muzeum, upamiętniającego wydarzenia z czasów drugiej wojny światowej. W Oświęcimiu i pobliskich miejscowościach naziści stworzyli obozy koncentracyjne i obozy zagłady, które dziś uchodzą za symbol Holocaustu.

"Auschwitz to część naszej historii i wspomnienie o niej 75 lat po zakończeniu wojny jest wszechobecne. Nie wolno nam dopuścić do powtórzenia jednego z najczarniejszych rozdziałów ludzkości. To dla nas bardzo ważne, że dzięki WeKickCorona możemy przyczynić się do tego, że kultura pamięci będzie szanowana także podczas pandemii koronawirusa" - napisali piłkarze Bayernu Monachium.



Mający po 25 lat zawodnicy stworzyli inicjatywę "We kick Corona" w marcu, z własnej kieszeni wykładając łącznie milion euro. Celem projektu jest pomoc w walce ze skutkami pandemii.



Obecnie obaj, u boku m.in. Roberta Lewandowskiego, przygotowują się do piątkowego ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Barceloną w Lizbonie.