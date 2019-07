Iuri Medeiros, który latem pożegnał się z Legią Warszawa, jest bliski znalezienia nowego klubu. Portugalczyk ma przejść testy medyczne przed transferem do 1. FC Nuernberg.

O przenosinach Medeirosa do Niemiec informuje "Bild". 25-letni Portugalczyk rundę wiosenną spędził w Legii Warszawa. Do Polski ściągnął go rodak, trener Ricardo Sa Pinto. Legia wypożyczyła go ze Sportingu, a w umowie między klubami zawarto opcję wykupienia piłkarza za sześć milionów euro.

Mimo że Medeiros kilka razy pokazał w Ekstraklasie nieprzeciętne umiejętności, robił to rzadziej, niż spodziewali się szefowie Legii. Rozegrał w polskiej lidze 14 meczów, strzelił w nich trzy gole. Pobyt nad Wisłą zakończył zgrzytem - trener Aleksandar Vuković w meczu 35. kolejki Ekstraklasy ściągnął go z boiska jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Wtedy stało się jasne, że dni Medeirosa przy ul. Łazienkowskiej są policzone.



Piłkarz wrócił do Sportingu, ale tam nie miał szans na grę. To ma się zmienić w Nuernberg, które w poprzednim sezonie spadło z Bundesligi. Niemiecki klub porozumiał się z Portugalczykami w sprawie wykupu ofensywnego pomocnika. Zapłaci za transfer trzy miliony euro.



