Legenda Realu ponownie w Bundeslidze? Wszystkie tropy prowadzą do Niemiec

Jeszcze parę tygodni temu legendarny snajper "Królewskich" (ponad 200 goli w latach 1994-2010) brany był pod uwagę jako poważny kandydat do zastąpienia Carlo Ancelottiego za sterami pierwszej drużyny. Dzisiaj taki scenariusz wydaje się nierealny. Również dlatego, że rosną szanse włoskiego szkoleniowca na wypełnienie kontraktu ważnego do połowy 2025 roku.

Schalke 04 czeka na powrót Raula. Finisz sezonu może się jednak zakończyć katastrofą

Jak informuje madrycki "As", Raul rozważa powrót do Bundesligi. A konkretnie do Schalke 04 Gelsenkirchen, w którym jako zawodnik spędził lata 2010-12. Miałby tam objąć posadę pierwszego trenera, co - jak czytamy - miałoby stanowić dla niego przetarcie przed pracą z pierwszą drużyną Realu.