- Zobaczymy, gdzie Norweg wyląduje. Oczywiście Real Madryt czy Premier League są atrakcyjne, ale także Bayern - przyznał mistrz świata z 1990 roku.

Według niego 33-letni "Lewy" jest w tym momencie najlepszy na świecie". - Gdyby jednak chciał czegoś innego i miał okazję zagrać w Anglii, gdzie jest najbardziej spektakularna liga świata, czy w Madrycie, gdzie jednak można wyraźniej świecić, to powinno się postawić w zamian na pewnego konia, który nazywa się Erling Haaland - dodał 60-letni były reprezentant Niemiec.



Poddanie się jest obce 21-letniemu Norwegowi, uważa Matthäus. - Mam też takie spostrzeżenie, że pomimo głośnych spekulacji o jego przyszłości, on to ignoruje na murawie. To nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o zawodnika w jego wieku, czyli jest silny mentalnie - powiedział Matthäus.





Robert Lewandowski z rekordami Bundesligi

Lewandowski gra w Bayernie od lipca 2014 roku. Z Bawarczykami wygrał już wszystko. W 2021 roku pobił natomiast dwa strzeleckie rekordy Gerda Müllera - w liczbie goli w jednym sezonie Bundesligi (obecnie wynosi 41), a potem w roku kalendarzowym (43). W obu przypadkach Polak zdobył o jedną bramkę więcej od zmarłego snajpera. Kontrakt Polaka z Bayernem wiąże go do połowy 2023 roku.



Natomiast Haaland występuje w Borussii Dortmund od stycznia 2020 roku. Jego umowa obowiązuje do połowy 2024 roku, ale już w połowie tego roku w życie wchodzi klauzula, że będzie go można pozyskać za 75 milionów euro.