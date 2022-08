Legenda niemieckiej piłki: Lewandowski to przeszłość, przyszłością jest Bayern

Oprac.: Łukasz Żurek Bundesliga

- Nie chcę już teraz gratulować mistrzowskiego tytułu, ale takiego zaangażowania, takiej zabawy i takiego występu dawno nie widziałem. Lewandowski i sukcesy z nim to przeszłość, Bayern to przyszłość - oznajmił Franz Beckenbauer, honorowy prezydent bawarskiego klubu. To reakcja na fantastyczne otwarcie sezonu w wykonaniu ekipy z Allianz Arena.

Zdjęcie Robert Lewandowski / ODD ANDERSEN / AFP