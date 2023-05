Legenda latem opuści Bayern? Oliver Kahn odpowiada. "Wybiję mu to z głowy"

Bayern Monachium zbliża się do końca kampanii, która zdecydowanie nie należała do łatwych i do samego końca musi walczyć o mistrzostwo Niemiec z Borussią Dortmund. Bawarczycy na trzy kolejki przed końcem mają co prawda jeden punkt przewagi nad ekipą prowadzoną przez Edina Terzicia, ale muszą mieć się na baczności, bowiem każde potknięcie może ich bardzo drogo kosztować.