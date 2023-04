Legenda diagnozuje problem Bayernu. Mówi o Robercie Lewandowskim

Bayern Monachium znalazł się w ostatnim czasie w sporym chaosie. Po przejęciu klubu przez Thomasa Tuchela klub odpadł już z Pucharu Niemiec i jest bliski pożegnania także z Ligą Mistrzów. Co więcej, wśród graczy "Die Roten" zaczęło dochodzić do sporych spięć. Problemy Bawarczyków skomentował legendarny Lothar Mattheaus, który wskazał na to, że zespół boleśnie odczuwa brak takich zawodników jak Manuel Neuer, czy Robert Lewandowski.