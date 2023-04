Legenda Bayernu szokuje. Tuchel zwolniony z klubu po dwóch miesiącach?

Thomas Tuchel , który na początku września 2022 roku został niespodziewanie zwolniony z Chelsea, musiał czekać ponad pól roku na ponowne zatrudnienie. Ostatecznie 25 marca oficjalnie ogłoszono go nowym sternikiem Bayernu Monachium , który z kolei... zwolnił nagle Juliana Nagelsmanna.

Były menedżer "The Blues" nie miał udanego startu w nowym klubie - to już można bez wątpienia przyznać. Tuchel, nieco "wyjęty z kontekstu", najpierw obserwował, jak jego podopieczni odpadają z Pucharu Niemiec (1-2 z SC Freiburg), a następnie patrzył, jak żegnają się z Ligą Mistrzów (1-1 z Manchesterem City, 1-4 w dwumeczu).

Na domiar tego wszystkiego niedawno " Gwiazda Południa " dość zaskakująco przegrała z Mainz, a to otworzyło Borussii Dortmund drogę do objęcia pierwszego miejsca w Bundeslidze - i wzbudziło falę krytyki. Głos w sprawie zabrał chociażby Dietmar Hamann , gracz FCB w latach 1989-1998.

Dietmar Hamann ostro o pracy Tuchela w Bayernie: Zdezorientowany, mogą go zwolnić

"Jeśli przegra też walkę o mistrzostwo, to dla mnie jest jasne, że zostanie zwolniony" - dodał bez ogródek 49-latek. Jak podkreślił przy tym, jego zdaniem sama drużyna również nie wyszła dalej z serii wewnętrznych, zażartych konfliktów.

"Zespół obecnie rozpada się na części" - oświadczył Hamann , który "widzi kłócące się grupy, ale nie widzi zespołu". Najważniejszym pytaniem pozostaje więc, czy Tuchel zdoła w końcu opanować sytuację na Allianz Arena - i to w zasadzie w krytycznym momencie?

Bayern Monachium ma dosyć łatwy terminarz w końcówce sezonu

Do końca kampanii 2022/2023 Bayern Monachium rozegra jeszcze pięć spotkań. Jego kolejnymi przeciwnikami będą: Hertha Berlin, Werder Brema, FC Schalke 04 Gelsenkirchen, RB Lipsk i 1. FC Koeln. Teoretycznie jedynie ekipa "Byków" z Lipska może sprawić poważniejsze problemy "Die Roten". Teoretycznie...

Sezon zakończy się dokładnie 27 maja. Czy to możliwe, by Thomas Tuchel naprawdę np. po dwóch miesiącach i dwóch dniach miał szukać nowego zatrudnienia? Jest to raczej wielce nieprawdopodobne, ale inauguracja rozgrywek niemieckiej ekstraklasy na jesieni mogłaby przynieść już organizacyjny wstrząs w przypadku dalszych niepowodzeń.