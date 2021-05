Wielu fanów Bayernu Monachium obawiało się, że kiedy tylko zabraknie Roberta Lewandowskiego, drużyna z Bawarii straci całą siłę w ofensywie. Tak się jednak nie stało, bo cennym dublerem Polaka okazał się sprowadzony z PSG Eric-Maxim Choupo-Moting, który za każdym razem, gdy zastępował "Lewego", grał bardzo solidnie. Jedna z legend Bayernu Giovanne Elber bardzo chwali tego napastnika i podkreśla, że to ktoś więcej niż rezerwowy.

