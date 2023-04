Kuriozum w "polskim" meczu. Katastrofalny występ. "Samobój" i wielki kiks

Koszmar Maximiliana Arnolda rozpoczął się już w drugiej minucie przy rzucie różnym, który wykonywała drużyna Augsburga. Kapitan Wolfsburga ustawił się przed bliższym słupkiem w polu bramkowym i jako pierwszy dopadł do piłki. Sęk w tym, że uderzył ją głową w taki sposób, że ta wpadła do bramki . Kompletnie zaskoczony belgijski bramkarz Koen Casteels próbował jeszcze interweniować, lecz nie był w stanie uratować swojej drużyny.

Wolfsburg - Augsburg. Maximilian Arnold zanotował katastrofalny występ

Maximilian Arnold miał jednak okazję do tego, by stosunkowo szybko się "zrehabilitować", doprowadzając do wyrównania. To właśnie on podszedł do rzutu karnego, odgwizdanego w 20. minucie po faulu Arne Maiera. Naprzeciw niemieckiego pomocnika stanął polski bramkarz - Rafał Gikiewicz.