Kuriozalne problemy w Bayernie Monachium! Doszło do strajku

Oprac.: Tomasz Brożek Bundesliga

W Bayernie Monachium doszło do... niecodziennej sytuacji. W związku z niewypłaconymi wynagrodzeniami kilku pracowników kuchni przystąpiło bowiem do strajku. Mistrzowie Niemiec - wedle deklaracji - robią wszystko, by jak najszybciej rozwiązać tę sytuację.

Zdjęcie Na zdjęciu z prawej szef kuchni Bayernu Monachium - Alfons Schuhbeck / CHRISTOF STACHE / AFP