Bawarczycy przystępowali do rywalizacji bardzo mocno osłabieni. Z uwagi na kontuzje i liczne zakażenia koronawirusem w zespole, trener Julian Nagelsmann musiał ściągać posiłki aż z Hiszpanii. W trybie pilnym wezwał do kraju dwóch 16-letnich graczy, przebywających na zgrupowaniu niemieckiej kadry U-17: Paula Wannera oraz Arijona Ibrahimovica. Pierwszy z wymienionych wszedł na boisko w drugiej połowie, ustanawiając nowy, klubowy rekord.

Bayern Monachium przegrywa. Wpadka Jamala Musiali

Starcie z ekipą "Źrebaków" zapamiętane zostanie jednak nie tylko ze względu na porażkę i historyczny wyczyn Wannera, ale i kuriozalną wpadkę, do której doszło. Jamal Musiala biegał bowiem po murawie w koszulce... Corentina Tolisso. Pomyłka ta jest trudna do wytłumaczenia: nie sposób bowiem zrozumieć, jak nikt z piłkarzy czy sztabu mógł nie zauważyć, że coś jest nie tak - tym bardziej, że sam Tolisso nie mógł wystąpić z uwagi na kontuzję.



Głos w sprawie zabrał między innymi trener Bayernu, Julian Nagelsmann, starając się obrócić całą sytuację w żart. - Nie jestem kierownikiem i zakładam, że to po prostu pomyłka. Może jest fanem Corentina? Zapytam - powiedział.



