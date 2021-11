Krzysztof Piątek: Porozmawialiśmy z trenerem "w cztery oczy"

Piątek wybiegł w podstawowym składzie zespołu i przebywał na boisku do 61. minuty. Po raz kolejny nie zdołał strzelić gola, a w obecnym sezonie ma na koncie zaledwie jedno trafienie.

Polak zdradził przed kamerą "Viaplay", że w ostatnim czasie odbył rozmowę ze szkoleniowcem Herthy, Palem Dardai'em. - Porozmawialiśmy po powrocie z reprezentacji, bo dużo negatywnych słów zostało wypowiedzianych. Siedliśmy "w cztery oczy", pogadaliśmy, co mogę zrobić lepiej, ja też przekazałem swoje spostrzeżenia - mówił.



Krzysztof Piątek rozmawiał z trenerem

Zapytany o to, jakie elementy są w jego grze do poprawy, wskazał na bardziej aktywną grę.



- Muszę walczyć dla drużyny, dobrze "pressować", grać lepiej tyłem do bramki, by stwarzać sytuacje - wyjaśniał.



Hertha po 12 kolejkach ma na koncie 13 punktów i zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do strefy spadkowej. Na zwycięstwo czeka niemal miesiąc - od 23 października.



