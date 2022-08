Krzysztof Piątek może opuścić Bundesligę. Jest nowy trop

Krzysztof Piątek tego lata wrócił do Herthy Berlin po półrocznym wypożyczeniu do Fiorentiny. Z niemieckim klubem, wiąże go kontrakt do 2025 roku. W pierwszej kolejce obecnego sezonu Polak znalazł się jednak poza meczową kadrą.

Jak informuje serwis aksam.com.tr, 27-letni snajper znalazł się na celowniku Fenerbahce Stambuł. Przedstawiciele klubu kontaktowali się już zarówno z menedżerem zawodnika, jak i z szefostwem Herthy. Rozmawiano o warunkach wypożyczenia z opcją wykupu.

Krzysztof Piątek czeka na ostateczną decyzję Fenerbahce

Na obecnym etapie Piątek pozostaje dla Fenerbahce opcją B. Priorytetem jest pozyskanie Maxi Gomeza z Valencii. Jeśli ta operacja zakończy się fiaskiem - co wydaje się prawdopodobne - wówczas otworzy się furtka dla polskiego napastnika.

Fenerbache to aktualny wicemistrz Turcji. W poprzednim sezonie stołeczna ekipa musiała uznać wyższość Trabzonsporu. Batalię o fazę grupową Champions League zakończyła na II rundzie kwalifikacyjnej, ulegając w dwumeczu Dynamu Kijów.

W rundzie wiosennej Piątek rozegrał dla Fiorentiny w sumie 18 spotkań. Zdobył w nich sześć bramek - po trzy w Serie A i Pucharze Włoch.

