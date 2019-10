Bayern Monachium awansował do 1/8 finału Pucharu Niemiec, ale mecz z drugoligowym VfL Bochum (2-1) potwierdził, że mistrzowie Niemiec są w poważnym kryzysie. - Może nie chcieliśmy awansować? - wypalił rozgoryczony stylem gry kapitan Manuel Neuer.

Bayern długo sensacyjnie przegrywał i uniknął blamażu dzięki golom Serge'a Gnabry'ego oraz Thomasa Muellera w ostatnich minutach.



- To był zdecydowanie jeden z naszych najgorszych meczów. Za często traciliśmy piłkę, było zbyt wiele nieporozumień w grze ofensywnej. To nie był dobry występ, na szczęście awansowaliśmy do kolejnej rundy - ocenił na gorąco Gnabry.

- Nie wiemy, dlaczego tak słabo gramy. Każdy musi zacząć od siebie. Taka gra, z tyloma stratami piłki, nie ma prawa się powtórzyć - dodał strzelec wyrównującego gola.

Thomas Mueller cieszył się ze zdobycia zwycięskiej bramki, ale jednocześnie zapewnił, że jest świadom tego, jak słabo zespół prezentował się przez większą część meczu.



- W ostatnich tygodniach poświęciliśmy wiele czasu na rozmowy o naszej grze i nie ma sensu teraz mówić o tym publicznie. Musimy upewnić się, że jesteśmy razem i przebrniemy przez tę trudną fazę - skomentował Mueller.

Kapitan zespołu - Manuel Neuer nie owijał w bawełnę i podobnie jak po poprzednim słabym meczu, bardzo krytycznie wypowiedział się o grze drużyny.



- To było zdecydowanie za mało. To rozczarowanie dla nas. Musimy grać zupełnie inaczej - powiedział.



Zdjęcie Kapitan Bayernu Monachium Manuel Neuer / PAP/EPA

- To jak zaprezentowaliśmy się w pierwszej połowie, było po prostu smutne i rozczarowujące. Nie wiem, o co chodzi. Problem z głową, a może nie chcieliśmy awansować? Tak to wyglądało - grzmiał Neuer.

- Ważne, aby każdy zaczynał od siebie. Nie musimy rozmawiać o poszczególnych zawodnikach, systemie gry lub trenerze, nie musimy szukać wymówek - dodał bramkarz Bayernu.

Wściekły był dyrektor sportowy Hasan Salihamidżić. - To był wspaniały wieczór! Naprawdę - skomentował ironicznie i dodał, że takiego meczu nie da się analizować.

MZ

2019-10-29 20:00 | Stadion: Vonovia Ruhrstadion | Widzów: 26600 | Arbiter: R. Schröder VfL Bochum 1848 Bayern Monachium 1 2 DO PRZERWY 1-0 A. Davies 36' (samob.) S. Gnabry 83' T. Mueller 89'