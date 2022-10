Koszmar Bayernu trwa! Kolejny cios, jest komunikat

Bayern Monachium prezentuje dosyć nierówną formę od początku sezonu 2022/2023 - o ile w Lidze Mistrzów pozostają jak dotychczas bezbłędni i liderują swojej grupie, o tyle w Bundeslidze sytuacja wygląda nieco mniej kolorowo - "Die Roten" są co prawda obecnie trzeci, ale spora w tym zasługa mocnego wejścia w bieżącą kampanię - przykładowo na pięć ostatnich potyczek w niemieckiej ekstraklasie ekipa z Bawarii wygrała... raz.

"Gwieździe Południa" będzie z pewnością trudno złapać w najbliższym czasie stabilność w swojej grze - a to wszystko z powodu kolejnych urazów, jakich nabawiają się zawodnicy. Problem dotyczy przede wszystkim obrony - nie dość, że przedłuża się bowiem nieobecność Lucasa Hernandeza, to jeszcze ostatnio problemy zdrowotne dotknęły Matthijsa de Ligta oraz przede wszystkim Alphonso Daviesa, który w trakcie spotkania z Borussią Dortmund mocno oberwał w starciu z Jude'em Bellinghamem.

Kolejny problem Bayernu Monachium. Jamal Musiala z COVID-19

Teraz do grona nieobecnych dołączy piłkarz z innej formacji - a konkretnie Jamal Musiala. W poniedziałkowy poranek Bayern przekazał przez swój oficjalny serwis internetowy niezbyt dobre informacje w sprawie futbolisty, który ostatnio prezentował się naprawdę więcej niż dobrze.

"Jamal Musiala uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zawodnik czuje się dobrze i przebywa w izolacji w swoim domu" - możemy przeczytać w dosyć lakonicznym komunikacie. Tym samym można być pewnym, iż 19-latek nie zjawi się na murawie w zaplanowanym na 12 października meczu Champions League z Viktorią Pilzno.

Choć rywal nie wydaje się być wymagającym (w pierwszym starciu obu ekip było 5-0 dla "Die Roten"), to obecność ofensywnego pomocnika trenerowi Julianowi Nagelsmannowi z całą pewnością by się przydała - gracz ten w poprzednich trzech występach odnotował cztery asysty i dopisał do swojego konta jedną bramkę.

Bayern Monachium szykuje się na kolejne mecze w lidze i pucharach

Prócz zbliżającego się pojedynku z pilzneńczykami na Bayern Monachium w nadchodzących tygodniach czekają jeszcze mecze z Freiburgiem, Augsburgiem i Hoffenheim. 26 października w LM zmierzą się ponownie z FC Barcelona i być może do tego czasu po kryzysie kadrowym nie pozostanie już żaden ślad...

