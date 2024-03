Koszmar Bayernu nie chce się skończyć. Splamiony jubileusz mistrzów Niemiec

Obrońcy tytułu pojawili się na obiekcie Freiburga, by zmniejszyć stratę do liderującego Bayeru Leverkusen z ośmiu do pięciu punktów. Zadanie - wbrew prognozom bukmacherów - okazało się jednak nad wyraz trudne. Niżej notowany rywal przystąpił do meczu z monachijskim potentatem bez cienia respektu.