Kosmiczna końcówka meczu w Leverkusen. Pokaz mocy, chwile grozy dla Bayeru

Bayer Leverkusen - Hoffenheim. Dwa błyski "Aptekarzy" ocaliły dla nich mecz

Kluczowa była tu minuta 33., kiedy to do siatki trafił Maximilian Beier , któremu z kolei asystował Wout Weghorst . Już sam fakt, że to gospodarze będą musieli gonić Hoffenheim zakrawał na pewną sensację, a tymczasem minuty mijały i podopieczni Alonso nie byli w stanie znaleźć sposobu na "ugryzienie" rywali.

Piękny sen Bayeru wciąż trwa. Absolutny rekord wciąż można przedłużyć

Tym samym Bayer Leverkusen ocalił swoją rekordową serię i już od 39. meczów nie odnotował on porażki. Warto nadmienić, że ogółem "Aptekarze" po raz ostatni musieli uznać wyższość jakichkolwiek rywali w końcu lipca 2023 roku, kiedy to przegrali w sparingu z Realem Sociedad. Jeśli zaś mowa o niemieckiej ekstraklasie, to ostatnia przegrana przytrafiła się im... w końcu maja zeszłego roku, kiedy to nie sprostali na murawie rywalom z Vfl Bochum.