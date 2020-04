Gerald Haug, prezes Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina, uważa, że stadiony w Niemczech podobnie jaki sale koncertowe, mogą być zamknięte „co najmniej przez rok”. W piątek kolejną decyzję w sprawie meczów 1. i 2. Bundesligi mają podjąć władze Niemieckiej Ligi Piłkarskiej (DFL).

- Jak długo mogą potrwać mecze bez udziału publiczności? - zapytano profesora Hauga w poniedziałkowym programie telewizji ARD. - To może potrwać wiele miesięcy, może nawet półtora roku - odpowiedział.

Podkreślił, że pandemia zakończy się tak naprawdę wtedy kiedy zostanie wynaleziona szczepionka. Do tego czasu nie zalecałby wizyt na stadionie piłkarskim. Profesor zwrócił uwagę na to, że jest to jedynie rekomendacja naukowców, ale "ostateczny plan działania wynika z polityki". Dodał, że istnieją również bardziej optymistyczne prognozy, ale wszystkie wiążą się z faktem wynalezienia szczepionki na COVID-19.

Niemiecka Akademia Leopoldina wydała kilka dni temu raport dla niemieckich władz dotyczących złagodzenia ograniczeń związanych z pandemią. W środę ma się do niego ustosunkować kanclerz Niemiec Angela Merkel. W piątek natomiast odbędzie się spotkanie władz Niemieckiej Ligi Piłkarskiej, która zadecyduje co dalej z sezonem Bundesligi. Ze względu na ograniczenie strat finansowych - szacowanych obecnie na 750 mln euro - DFL zamierza dokończyć sezon, ale przy pustych trybunach.

