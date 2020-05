Salomon Kalou zakpił z koronawirusa. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej nagrał filmik, na którym widać, jak nie przestrzega obostrzeń związanych z pandemią. W efekcie został zawieszony.

Kalou gra w Hercie Berlin, razem z Krzysztofem Piątkiem. Iworyjczyk nie jest jednak podstawowym zawodnikiem. W tym sezonie rozegrał pięć meczów w Bundeslidze i dwa w Pucharze Niemiec.

Kalou jednak nie narzeka na nudę. Na nagraniu, które udostępnił na Facebooku, widać, jak zadowolony spaceruje po ośrodku treningowym Herhy, nie przestrzegając obostrzeń.

Na nagraniu piłkarz najpierw udał się do gabinetu trenera przygotowania fizycznego Henrika Kuchno. Następnie udał się do szatni, gdzie nie zachowywał bezpiecznej odległości, a co gorsza, witał się z kolegami przez podanie ręki.

Następnie Kalou uciął sobie pogawędkę z Vedadem Ibiseviciem na temat cięć pensji w klubie. Na koniec nagrania udał się do pokoju fizjoterapeutów, gdzie klubowy lekarz David de Mel pobierał wymaz w celu przetestowania na obecność koronawirusa Jordana Torunarighi. Medyk nie był zadowolony z tej wizyty. Gdy zobaczył, że jest nagrywany, kazał piłkarzowi usunąć filmik.

Tak też się stało, ale najpierw nagranie wylądowało na mediach społecznościowych Salomona Kalou. Zniknęło dopiero po kilku godzinach.