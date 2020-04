Niemieckie media donoszą, że na czwartkowym treningu drużyny Waldemara Soboty pojawiła się... policja. Stróże prawa sprawdzali, czy piłkarze FC St. Pauli przestrzegali prawa dotyczącego zakazu gromadzenia się w grupach.

Do tej pory piłkarze FC St. Pauli wzięli udział w dwóch jednostkach treningowych, jednak prawo landu, w którym leży Hamburg zaostrzyło się i władze wydały zakaz spotkania się w grupach więcej niż 6-osobowych.



Obostrzenia mają oczywiście związek z powstrzymywaniem epidemii koronawirusa w Niemczech. Zasady są surowo przestrzegane i jak donosi "Bild" w czwartek rano nieoznakowane patrole policji skontrolowały bazę treningową klubu.



Obecnie trwają rozmowy pomiędzy władzami miasta, a klubem dotyczące możliwości wznowienia treningów na murawie w małych grupkach. Hamburg stara się rozwiązać tę sytuację i skoordynować działania z innymi miastami w Niemczech.



Wcześniej do treningów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa powrócili piłkarze m.in. VfL Wolfsburg, Borussii Dortmund czy Schalke. W klubie z Hamburga występuje były piłkarz m.in. Śląska Wrocław - Waldemar Sobota.



Rozgrywki piłkarskie w Niemczech zostały zawieszone 13 marca. Niedawno władze ligi niemieckiej przedłużyły swoją decyzję do 30 kwietnia, pierwotnie obowiązywała ona do 14 kwietnia.



