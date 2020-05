Neven Subotić nie zamierza kwestionować planu wznowienia rozgrywek, jednak zdecydowanie zaznacza, że decyzja nie była konsultowana z piłkarzami. - Jest to nieco rozczarowujące. Włochy czy Anglia to przykłady państw, w których związki piłkarzy są brane pod uwagę podczas konsultacji. W Niemczech tak nie jest - stwierdził defensor.

Rozgrywki ligi niemieckiej zostaną wznowione już 16 maja. Bundesliga stanie się tym samym pierwszą z pięciu najsilniejszych lig w Europie, która wróci do grania po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa.



Choć dla kibiców piłkarskich jest to bardzo dobra informacja, to nie wszyscy piłkarze w Niemczech podzielają ich optymizm. Gracz Unionu Berlin Neven Subotić zauważa, że nikt nie konsultował z nimi tej decyzji.



- Z tego co wiem, to gracze nie mieli możliwości wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej wznowienia rozgrywek. Zostaliśmy poinformowani dopiero po ogłoszeniu decyzji - stwierdził był reprezentant Serbii, cytowany przez "Sport1.de".



- Jest to nieco rozczarowujące. Włochy czy Anglia to przykłady państw, w których związki piłkarzy są brane pod uwagę podczas konsultacji. W Niemczech tak nie jest - dodał.



Władze niemieckiej piłki twierdzą, że plan wznowienia rozgrywek zakłada szczególne zasady bezpieczeństwa i będą one przestrzegane. - Nie odważę się oceniać tych koncepcji. Nie mam do tego odpowiednich kompetencji - powiedział defensor.





- Zostało to ocenione i zatwierdzone przez polityków. Wierzę, że gdyby istniały w nim jakieś luki, to nie zyskałby on akceptacji - zakończył rozmowę Subotić.



Działania niemieckiej Bundesligi mogą stanowić punkt odniesienia dla innych czołowych lig, które dopiero opracowują plan powrotu do grania.



Ostatnie spotkanie w lidze niemieckiej przed jej zawieszeniem, zostało rozegrane 9 marca. Obecnie liderem Bundesligi pozostaje Bayern Monachium, który ma cztery punkty przewagi nad Borussią Dortmund.



