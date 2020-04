Wszystkie kluby Bundesligi wróciły już do treningów. Nic więc dziwnego, że piłkarze ligi niemieckiej coraz śmielej mówią o powrocie do grania. Piłkarz Eintracht Frankfurt Gelson Fernandes twierdzi, że może się to udać już pod koniec maja.

Rozgrywki Bundesligi zostały wstrzymane 13 marca. Wszystkie ekipy 1. i 2. ligi niemieckiej powróciły do treningów w poprzednim tygodniu. Data potencjalnego wznowienia rozgrywek nie jest jeszcze znana, a doniesienia mówią o początku lub końcu maja.

Piłkarz Eintrachtu Frankfurt Gelson Fernandes twierdzi, że Bundesliga jest na dobrej drodze, aby w przyszłym miesiącu wrócić do grania: - Myślę, że nastąpi to pod koniec maja. Jedyne co mnie martwi to fakt, że spotkania odbędą się bez publiczności - stwierdził Fernandes cytowany przez "Goal.com".

Drużyny Bundesligi powróciły do zajęć, a treningi odbywają się przy zachowaniu restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.

- Bardzo miło jest powrócić na boisko, ale zachowujemy wszystkie zasady. Utrzymujemy konieczne odstępy, często myjemy ręce. Jesteśmy szczęśliwy, że dzięki temu możemy trenować.

- Wcześniej robiliśmy to sami w domu. Dużo ćwiczyłem na rowerku, fizycznie czuje się dobrze, ale to oczywiście coś innego niż treningi na murawie - dodał Fernandes.

Eintracht zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli. W Bundeslidze lideruje Bayern, mając cztery punkty przewagi nad drugą Borussią.

PA