Oficjalna strona FC Augsburg poinformowała, że Felix Goetze jest zakażony koronawirusem. Zawodnik przechodzi chorobę bezobjawowo i przebywa w domowej izolacji.

Pozostali piłkarze piłkarze powrócili do zajęć po kilkutygodniowej przerwie. Wśród nich znalazła się trójka nowych graczy. Po zakończeniu poprzedniego sezonu Bundesligi FC Augsburg poinformowali o pozyskaniu Rafała Gikiewicza z Unionu Berlin, Tobiasa Strobla z Borussii Moenchengladbach i Daniela Caligiuriego z Schalke.



W treningu nie mógł natomiast wziąć udziału Felix Goetze. U Niemca po badaniach zdiagnozowano koronawiursa. Nie miał on jednak wcześniej styczności z innymi piłkarzami Augsburga.



Testy wykazały natomiast koronawirusa również wśród jego znajomych.



Felix to młodszy brat Mario Goetze. 22-latek występuje na pozycji defensywnego pomocnika i wcześniej grał dla Borussii Dortmund oraz Bayernu Monachium.



