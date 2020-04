Sternik Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge stwierdził, że rozgrywki Bundesligi na pewno zostaną dokończone, nawet jeśli miałoby to nastąpić po 30 czerwca. Przyznał także, że mimo kryzysu klub w którym występuje Robert Lewandowski znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej.

Belgowie zdecydowali już, że zamierzają przedwcześnie zakończyć rozgrywki swojej ekstraklasy, choć decyzja ta wciąż czeka na oficjalne potwierdzenie. Do ich działań krytycznie odniosła się UEFA, co poparł Rummenigge.



- UEFA skrytykowała ligę belgijską, moim zdaniem w uzasadniony sposób, za ogłoszenie zawieszenia sezonu. W Niemczech wszyscy się zgadzamy: Kluby podjęły decyzję o dokończeniu rozgrywek, nawet jeśli musi to nastąpić po 30 czerwca z powodów politycznych lub zdrowotnych - stwierdził włodarz Bayernu w wywiadzie, który publikuje hiszpański "As".



Niemiecki działacz stwierdził także, że ekipa mistrza Niemiec znajduje się w ustabilizowanej sytuacji, na co pracowała przez wiele lat.



- Zawsze mieliśmy własną filozofię. Nigdy nie daliśmy się zwieść szaleństwu rynku. Byliśmy za to krytykowani, ale dziś jestem szczęśliwszy niż kiedykolwiek. Właśnie ta mentalność uchroniła nas przed większym złem, szczególnie w odniesieniu do naszych pracowników. Z dumą możemy zaprezentować się, nawet w tych czasach, jako stabilny pracodawca - przyznał Rummenigge.



Jeśli rozgrywki Bundesligi rzeczywiście zostaną dokończone, Bayern przystąpi do rywalizacji jako lider Bundesligi. Bawarczycy wyprzedzają o cztery punkty drugą Borussię Dortmund.



