Sześciu piłkarzy VfL Wolfsburg pomaga w rozkładaniu towarów na półkach w supermarketach. To początek akcji "Dziękujemy bohaterom dnia codziennego", którą niemiecki klub rozpoczął, by wspierać socjalne działania w regionie, w dobie pandemii koronawirusa. Od sierpnia 2016 r. do stycznia 2019 r. piłkarzem "Wilków" był Jakub Błaszczykowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mikaela Shiffrin napisała piosenkę dla wszystkich walczących z pandemią koronawirusa. Wideo INTERIA.TV

"Chcemy w ten sposób pokazać, że również jesteśmy częścią społeczeństwa i chcemy nie tylko pomagać, ale staramy się dawać także przykład" - powiedział pomocnik Maximilian Arnold.

Reklama

A Francuz Josuha Guilavogui dodał: "To dla nas bardzo ważna akcja, bo chcemy, by inni także zastanowili się nad tym, co mogą zrobić, by codzienność w tym trudnym momencie była lepsza".

To kolejna akcja piłkarzy Bundesligi. Wcześniej Javi Martinez z Bayernu Monachium pomagał Czerwonemu Krzyżowi w Gruenwald, a zawodnicy FC Augsburg wnosili skrzynki z napojami dla służb medycznych.

Obecnie z powodu pandemii koronawirusa ligi nie grają. Na przyszły rok przełożono igrzyska olimpijskie w Tokio i piłkarskie mistrzostwa Europy. Sportowe wydarzenia praktycznie przestały istnieć.

mar/ krys/