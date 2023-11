To był jeden z najgłośniejszych transferów w tym roku. Władze Bayernu Monachium długo szukały idealnego następcy Roberta Lewandowskiego . Polak zapisał się w historii niemieckiej drużyny i zawiesił wysoko poprzeczkę . Do "Bawarczyków" w tym roku dołączył Harry Kane , który w mediach społecznościowych ogłosił kibicom, że zmienia barwy klubowe.

Tym samym zawodnik został najdroższym piłkarzem sprowadzonym do Bundesligi. Kontrakt reprezentanta Anglii obowiązuje do 2027 roku. Transfer 30-latka okazał się dla mistrzów Niemiec strzałem w dziesiątkę, bowiem szybko zaaklimatyzował się w zespole. Jego wyniki na boisku mówią same za siebie. Strzelił 17 goli w 11 kolejkach Bundesligi.