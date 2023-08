Koncert Harrego Kane'a, następca "Lewego" zachwycił Allianz. Dublet zapewnił zwycięstwo

Bayern Monachium przystępował do niedzielnego spotkania niezwykle zmotywowany, chcąc przywitać nowy sezon ligowy na Allianz Arenie w bardzo efektowny sposób. Wyjazdowe zwycięstwo 4:0 w starciu z Werderem Brema miało uskrzydlić podopiecznych Thomasa Tuchela, którzy tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego byli awizowani przez bukmacherów i ekspertów jako murowani faworyci do końcowego triumfu. Abstrahując od wyniku, piłkarze Augsburga sprawili gospodarzom sporo problemów, przegrywając tak naprawdę na własne życzenie.

Augsburg mógł wyjść na prowadzenie w 27. minucie, kiedy to Demirović stanął oko w oko z Ulerichem. Niestety, ale jego uderzenie pozostawiało wiele do życzenia, przez co kibice "Die Roten" mogli odetchnąć z ulgą.